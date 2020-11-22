كاف يوضح.. كيفية قيد 40 لاعبًا.. عدد الاستبدال.. وهل يتغير نظام دوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أوضح سامسون أدامو رئيس لجنة مسابقات الأندية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعض الأمور المتعلقة ببطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية في الموسم المقبل.

وقال أدامو في تصريحاته خلال ندوة صحفية عقدها الاتحاد الإفريقي اليوم الأحد بحضور "يلا كورة": "خلال الموسم المقبل من بطولات الاتحاد الإفريقي التي تتطلب قيد قائمة، سيتم ارسال 30 لاعبًا في القائمة الأولى، على أن يسمح بإضافة 10 لاعبين أخرين إلى القائمة الثانية وتكتمل 40 لاعبًا."

أما فيما يتعلق بالعدد المسموح باستبداله من اللاعبين: "سوف نستمر في استبدال اللاعبين كما فعلنا في نسخة 2019-2020 بشرط ألا يكون اللاعب الذي سيخرج من القائمة قد شارك في المباريات، وسيكون ذلك في حدود 3 لاعبين بحد أقصى."

وانتقل إلى نظام الموسم المقبل من دوري الأبطال والكونفدرالية، قائلًا: "الأساس في موقفنا الحالي ألا يطرأ أي تعديل على نظام البطولات سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية، مع العلم أننا أيضًا نعيش أوضاع لا نعلم كيف يمكن أن تتطور في المستقبل."

وتابع: "لا نية لإلغاء دور الثمانية أو تعديل أي شيء في نظام الكونفدرالية أو دوري الأبطال، وفيما يعلق بالموعد النهائي لختام البطولة فلن يكون في مايو كما تم تحديده من قبل وسوف يستمر حتى يوليو المقبل."

وفيما يخص إقامة كأس السوبر المصري في مصر بدلًا من قطر فقد قال: "لقد تواصلنا مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وكنا هناك استعداد لاستضافة المباراة، وقررنا أن نعود للائحة بإمكانية إقامة السوبر على أرض الفريق الفائز بدوري الأبطال، وأعتقد أن هذا كان الخيار الأفضل."

وينطلق الدور التمهيدي للبطولات الإفريقية 27 نوفمبر القادم وذلك من خلال بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.