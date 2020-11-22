الكشف عن موعد مباراة الأهلي والاتحاد بنصف نهائي كأس مصر

تلقى النادي الأهلي خطابًا من اتحاد الكرة، يخطره بإقامة مباراة الاتحاد السكندري في الثامنة من مساء الأول من ديسمبر المقبل على

استاد السويس الجديد، في إطار منافسات الدور قبل النهائي بمسابقة كأس مصر.

وكان الأهلي قد صعد إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة أبو قير للأسمدة أمس بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية