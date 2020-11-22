تشكيل أرسنال أمام ليدز يونايتد بالبريميرليج

أعلن مايكل أرتيتا مدرب آرسنال عن تشكيل فريقه أمام ليدز يونايتد، خلال المباراة التي تقام مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة التاسعة من تقام مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة التاسعة منبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز تشكيلة أرسنال لينو تيرني - جابرييل - هولدينج - بيليرين

ويلووك - تشاكا - سيبايوس

بيبي - أوباميانج - ويليان

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