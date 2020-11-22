مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر رابط يلا شوت اليوم بتاريخ 21-11-2020 في الدوري الانجليزي

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي liverpool vs leicester بث مباشر اليوم بتاريخ 21-11-2020 في الدوري الانجليزي ، قمة الدوري الانجليزي الممتاز اليوم الاحد ، لقاء ليفربول وليستر سيتي في الجولة التاسع من الموسم الحالي بعد فترة التوقف الدولي ، حيث من المقرر اليوم الاحد الموافق 22 نوفمبر ان يستضيف نادي ليفربول وليستر سيتي في المباراة التي سوف تقام اليوم على ارضية ملعب انفيلد معقل نادي ليفربول حامل لقب الدوي الانجليزي في رحلة الحفاظ على اللقب في الموسم الصعب ، ومواجهة اليوم يريد منها ليفربول الانتصار ولا شئء اخر ، وسوف تبدا اليوم الاحد مباراة ليفربول وليستر سيتي في تمام الساعة العاشرة وربع مساءا بتوقيت السعودية

والساعة التاسعه وربع مساءا بتوقيت مصر.

مباراة ليفربول وليستر سيتي

فريق ليفربول حاليا هو صاحب المركز الرابع قبل مواجهة اليوم برصيد 17 نقاط بفارق نقطة عن ليستر سيتي قبل مواجهة اليوم ، وقد خاض نادي ليفربول 8 مباريات وحقق الانتصار في 5 مباريات وتعادل في مباريتين وخسر في مباراة ، واخر مباراة لعبها نادي ليفربول قبل مواجهة اليوم كانت قبل التوقف الدولي والتي تعادل فيها خارج ملعبه من امام نادي مانشستر سيتي في المباراة التي انتهت بالتعادل الاجابي بهدف لمثله ، واليوم في المواجهة القوية على ملعبه مع الكثير من الاصابات

في الفريق يسعي ليفربول للانتصار اليوم.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي

على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل ضيفا نادي ليستر سيتي المباراة القوية في الجولة التاسعه من امام ليفربول ، ويحتل نادي ليستر سيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة ، واخر مباراة لعبها ليستر قبل التوقف الدولي كانت من امام خصمه فريق وولفرهامبتون والتي حقق الفوز فيها على ملعبه بهدف وحيد بدون رد ، واليوم يدخل ليستر سيتي مباراة صعبه وهو يسعي للفوز فيها هو الاخر من اجل تعزيز مكانته في جدول الترتيب من الدوري الانجليزي ، وسوف تنقل اليوم مباراة ليفربول وليستر سيتي على قناة بي ان سبورت الثانية.