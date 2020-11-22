إنتر ميلان يقلب النتيجة على تورينو ويفوز برباعية بالكالتشيو

قلب إنتر ميلان النتيجة على تورينو بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتها ، على ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن الجولة الـثامنة

سجل أهداف انتر ميلان كلا من : اليكسيس سانشيز، وروميلو لوكاكو

"هدفين"، و لاوتارو مارتينيز، في الدقائق "64، و67، و84، و90 .

فيما سجل أهداف تورينو: سيموني زازا، في الدقيقة 45، و كريستيان انسالدي في الدقيقة 62 ، عبر ركلة جزاء.