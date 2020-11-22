مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر beIN SPORTS HD1 اليوم الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار متابعي الكرة الإنجليزية إلى ملعب أنفيلد الذي يستضيف مباراة القمة بين ليفربول وليستر سيتي في إحدى أهم مباريات اليوم في الأسبوع التاسع من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي ستقام اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020.

تنقل مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم عبر قناة beIN SPORTS HD1، بأداء صوتي للمعلق التونسى عصام الشوالي.

وتنطلق صافرة حكم القاء ببداية البث المباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم الأحد 22-11-2020 عند الساعة 10:15 بتوقيت السعودية ، 9:15 بتوقيت مصر 11:15 بتوقيت الإمارات.

مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر

ويعود ليفربول إلى استكمال حملة الدفاع عن لقب البريميرليج في مواجهة قوية أمام ليستر سيتي، ورغم النتائج المتباينة للريدز منذ البداية، إلا أن الفريق عازم على مواصلة انتصاراته التي من شأنها ان تبقيه في مركز متقدم للسباق مرة أخرى

على اللقب هذا العام، حيث خسر ليفربول مباراة واحدة بنتيجة ثقيلة 7-1 على يد أستون فيلا في بداية أكتوبر الماضي، كما تعادل زملاء محمد صلاح مع مانشستر سيتي 1-1 في المباراة الأخيرة قبل فترة التوقف الدولية.

ويحتل ليفربول بطل الدوري حالياً المركز الرابع برصيد 17 نقطة، حيث خاض 8 مباريات نجح بالفوز في 5 مباريات وتعادل مرتين وخسر واحدة، وسيكون أمامه دافع قوي للتغلب على خصمه ومواصلة سجله الخالي من الهزائم على ملعبه “آنفيلد”، كما يدرك ليفربول أن الفوز في مباراة اليوم مهم لأنه سوف يقفز به إلى المركز الثاني وبالتي يتساوى بالنقاط مع توتنهام، لكن يبقى السيبرز في الصدارة بفارق الأهداف.

كما يحظى يوجن كلوب بكتابة التاريخ مع ليفربول، لأن فريقه على بعد انتصار واحد فقط من تجاوز أطول سلسلة لريدز دون هزيمة على ملعبه في الدوري الممتاز، والتي تمتد لـ 63 مباراة بلا خسارة في آنفيلد على التوالي، وهو نفس الرقم القياسي المسجل بين عامي 178 و 1980، لكن قبل 40 عاماً أنهى ليستر تلك السلسلة ويأملون في القيام بذلك مرة أخرى عندما يواجه ليفربول اليوم.

بينما كان أداء ليستر سيتي جيد، حيث تعافى من البداية المتقلبة في الشهر الماضي، ويجلس حالياً ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، ويسعى إلى استغلال الوضع الحالي لفريق ليفربول، لأنها فرصة كبيرة للفوز على بطل الدوري الإنجليزي، لأن ذلك سوف يمنحه المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، ومنذ بداية الدوري، فاز الثعالب بـ 6 مباريات وخسر مباراتين من ثماني مباريات.