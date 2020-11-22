روما يضرب بارما بثلاثية في الدوري الايطالي

فاز أي سي روما على نظيره ، بارما بثلاث أهداف نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، علىملعب الأولمبيكو، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".
سجل أهداف روما كلا من: بورخا
رفع روما رصيده إلى17 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد بارما عند 6 نقاط، في المركز السادس عشر.
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