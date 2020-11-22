إيفرتون يفوز على فولهام بثلاثية في البريميرليج

فاز إيفرتون على نظيره فولهام ، بثلاث أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

سجل أهداف إيفرتون كلا من: دومينيك كالفيرت ليوين "هدفين"، عبدالله دوكوري في الدقائق ، الأولى و29 و 35 على نحو الترتيب.

فيما سجل هدفي فولهام، كلا من: بوبي ريد وروبن لوفتوس تشيك في الدقائق 15 و 70.

رفع إيفرتون رصيده إلى 16 نقطة ، في المركز الخامس، فيما توقف فولهام عند 4 نقاط، في المركز السابع عشر.