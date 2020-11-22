برنامج تأهيلي لزيزو على هامش مران الزمالك

اكتفى أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بأداء فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.
حيث وضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا خاصا لزيزويستكمله بجيمانيزوم النادي، وعليه لم يشارك مع باقي اللاعبين في الفقرات التدريبية اليوم، وهما الذين تواجدوا على دكة البدلاء حيث كان متواجدا معهم، أو لم
يأتي ذلك من أجل حصول اللاعب على أعلى قسط من الراحة وعمليات الاستشفاء، ليكون جاهزا بالشكل الأمثل، استعدادا للفترة المقبلة.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.
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