برنامج استشفائي للاعبي الزمالك

وضع جوزيه بيدرو مدرب الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا بدنيا واستشفائيا خاصا للاعبين الذين شاركوا بلقاء الكأس أمام نادي مصر أمس والذيفاز به الزمالك بهدفين لهدف وتأهله لنصف نهائي البطولة التي يحمل لقبها.
حيث يؤدي اللاعبون بعض التدريبات البدنية
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره النادي الأهلي يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.
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