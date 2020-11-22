مانشستر سيتي يخطط لإبرام صفقة تبادلية مع يوفنتوس بعد اهتمام الأخير برياض محرز

يبدو أن نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، ونجم يوفنتوس الإيطالي، باولو ديبالا سيكونا أحد محاور أهتمام الأخبار خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

حيث كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن محرز عاد بقوة لدائرة اهتمامات يوفنتوس، مع اقتراب موعد الميركاتو الشتوي المقبل في يناير القادم مطلع العام الجديد 2021.

ويزعم نفس التقرير الصادر عن موقع كالتشيو ميركاتو، أن مانشستر سيتي يسعى لضم نجم يوفنتوس، باولو ديبالا، بناءً على طلب من المدير الفني للسيتيزنز، بيب جوارديولا.

كما أكد الموقع الإيطالي أن عرض مانشستر سيتي يبدو مغريًا ليوفنتوس، حيث يتضمن التنازل عن خدمات النجم الحزائري رياض محرز بالإضافة لدفع 35 مليون جنيه إسترليني للبيانكونيري، نظير الظفر بالنجم الأرجنتيني باولو ديبالا.

ويعاني محرز من تراجع مستواه بشكل ملحوظ خلال الموسم الحالي مع مانشستر سيتي، وربما يمثل الانتقال إلى يوفنتوس نقطة انطلاق جديدة للنجم الجزائري نحو استعادة تألقه مرة أخرى.

جدير بالذكر أن قائد منتخب الجزائر يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى يونيو 2023، ويتقاضى راتبًا سنويًا يقدر بتسعة ملايين جنيه إسترليني.