بث مباشر| شاهد آرسنال وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي “كورة اونلاين”

بث مباشر كورة اونلاين مباراة “آرسنال وليدز يونايتد” في إحدى مباريات اليوم الاحد 22-11-2020 في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

تنقل مباراة “آرسنال وليدز يونايتد” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق “يوسف سيف”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب ايلاند رود، بإدارة من الحكم أنتوني تايلور.

حقق ليدز يونايتد فوز واحد فقط من آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي، حيث تعادل في مباراة وخسر في ثلاثة، وبعد خسارته برباعية امام “كريستال بالاس” في الجولة الماضية وصل ليدز إلى رقم سلبي بتلقيه 17 هدفًا في أول ثمان مباريات في البريميرليج وهو أكبر عدد استقبلته شباكه في هذه المرحلة من الموسم منذ 1946/1947.

ولا يزال الفوز على فولهام بنتيجة (4-3) هو انتصار ليدز يونايتد الوحيد على أرضه من أربع مباريات إذ تعادل في واحدة وخسر في مباراتين، وسيسعى اليوم إلى تحقيق الفوز على آرسنال من أجل تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويتواجد ليدز يونايتد في المركز 15 برصيد 10 نقاط، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن المركز العاشر الذي يتواجد فيه فريق “ولفرهامبتون”.

على الجانب الآخر خسر آرسنال ثلاث مباريات من آخر أربع في الدوري الإنجليزي، حيث يعاني الفريق من قلة تسجيل الأهدف.

وسجل لاعبو آرسنال تسعة أهداف فقط وهو عدد ضعيف نسبيًا بعد 8 مباريات في الدوري، وتعد أندية ولفرهامبتون وفولهام ووست بروميتش ألبيون وبيرنلي وشيفيلد يونايتد هم فقط أقل تسجيلاً للأهداف من الجانرز.

ويقبع آرسنال في المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المركز السابع الذي يتواجد فيه “أستون فيلا”.

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