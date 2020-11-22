الاهلي يكشف حقيقة إصابة وليد سليمان بـ”فيروس كورونا”

أعلن النادي الاهلي، أن لاعبه وليد سليمان سوف يخضع لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة، من أجل الاطمئنان عليه، وسط أنباء تفيد بتعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

فيما ذكرت بعض المصادر، إلى أن هناك فقط اشتباه بإصابة سليمان بفيروس كورونا، بينما سيخضع اللاعب للعزل في معسكر الفريق لحين ظهور نتيجة العينة التي سيخضع لها.

وكشف الاهلي في بيان رسمي، أنه باستثناء اللاعبين الذين سبق أن تم الإعلان عن إيجابية المسحة الطبية لهم، تسير الأمور ‏بشكل جيد داخل الفريق، ولا يوجد أي حالات أخرى قبل معسكر الفريق، الذي يبدأ اليوم عقب ‏المران المسائي.‏

وأجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية، أمس، في مقر النادي بالجزيرة، عقب العودة ‏مباشرة من الإسكندرية، والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد برج ‏العرب، والتي حقق خلالها الاهلي الفوز وتأهل لملاقاة الاتحاد السكندري في دور نصف نهائي ‏بطولة كأس مصر.‏

وبات وليد سليمان مهددًا بالغياب عن نهائي دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي يوم الجمعة القادمة أمام الزمالك، على ستاد القاهرة الدولي.

فيما كشف النادي الاهلي تلقيه خطابًا من اتحاد كرة القدم المصري، يخطره بإقامة مباراة الاتحاد السكندري في الثامنة من مساء الأول من ديسمبر المقبل على استاد السويس الجديد، في إطار منافسات الدور قبل النهائي بمسابقة كأس مصر.

وكان الاهلي قد صعد إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة أبو قير للأسمدة أمس بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية.

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