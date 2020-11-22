ما هي غيابات ليفربول في موقعة ليستر سيتي

يستعد ليفربول لمواجهة مرتقبة أمام ليستر سيتي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يأمل الريدز بقيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب، التغلب على المصاعب التي واجهت الفريق خلال الفترة الأخيرة وحصد الثلاث نقاط.

مواجهة ليستر سيتي لن تكون سهلة على الإطلاق على ليفربول؛ الريدز يعاني من نقص حاد في صفوف لاعبيه خلال الفترة الأخيرة، بسبب تراكم الإصابات.

ويعاني ليفربول من نقص شديد في جميع المراكز، حيث شهدت الفترة الأخيرة إصابات جديدة، زادت من أوجاع كلوب وجعلته في حيرة من أمره، قبل استئناف مباريات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

الدفاع

تعرض ثنائي الدفاع: الهولندي فيرجيل فان دايك، والإنجليزي جو جوميز لإصابتين قويتين في الركبة، ومن المتوقع غياب الثنائي حتى نهاية الموسم بعد إجراء الجراحة.

ويراهن كلوب على الوجوه الشابة من أجل تعويض غياب المدافعين الأساسيين، حيث يتواجد الثنائي: “ناثانيل فيليبس” والشاب “ريس ويليامز” يلعبان بالتناوب مع الكاميروني جويل ماتيب في قلب الدفاع.

الوسط

ضربت الإصابات خط وسط الفريق، حيث يغيب كل من: البرازيلي فابينيو، والإسباني تياجو ألكانتارا.

كلوب كان يعول على فابينيو في مركز قلب الدفاع بعد إصابة فان دايك، بينما كان ألكانتارا حلًا مميزًا للمدرب الألماني في وسط الميدان للسيطرة على الكرة وصناعة الفارق في المنطقة الأمامية من خلال تمريراته الذكية.

الهجوم

شهدت فترة التوقف الدولي ضربة قوية لليفربول؛ بإصابة أحد أهم لاعبي الفريق في المواسم الأخيرة، ألا وهو النجم المصري محمد صلاح، الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال تواجده في معسكر منتخب مصر لخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون عام 2022، بسبب تفشي الفيروس التاجي.

ويخضع محمد صلاح للعزل على أمل أن تتحول عينته إلى سلبية في أسرع وقت من أجل دعم هجوم الفريق الفترة المقبلة.

يذكر أن صلاح غاب عن مباراتي المنتخب المصري ضد توجو، بسبب إيجابية نتيجة أول فحص، قبل اللقاء الأول في العاصمة المصرية القاهرة.