مدرب الاسماعيلي يكشف رأيه في اللاعبين الجدد، ويطلب ضم صفقات جديدة!

أكد المدير الفني للنادي الاسماعيلي “هيرون ريكاردو”، أن الفريق لازال في حاجة لمزيد من الصفقات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يسعى لإعادة الدراويش لمراكز المقدمة في الموسم المقبل.

وقال ريكاردو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي: “فخور للغاية بتواجدى داخل جدران أحد أعرق الأندية فى مصر والقارة السمراء، وتواجدت مع الفريق فى ولايتين سابقتين وتلك الولاية الثالثة لكل مرحلة الجيد فيها والسىء بالطبع، لكنى حاليا راضٍ جدا عن اللاعبين المتواجدين الذين أتوقع لهم مستقبل كبير فى الكرة المصرية”.

وأضاف: “مستوى اللاعبين فى تصاعد وسيرتفع بشكل تدريجى، حينما توليت المسئولية كانت هناك نواقص جسيمة بصفوف الفريق أبرزها النواقص البدنية ،الفترة الماضية عملت جليا على رفع الأحمال بشكل كبير من أجل الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية لديهم”.

وواصل: “فى الوقت الحالى بدأت التدريبات الخططية للوصول لأفضل طريقة تضمن ظهور الفريق بشكل مميز على الصعيد الهجومى والدفاعى وهو ما اعد به الجماهير”.

وتابع: “أعلم أن الجماهير حزينة على تراجع النتائج فى الموسم المنقضى لكننا عازمون على مصالحتهم وإعادة البسمة لهم من خلال تصحيح المسار وعودة الفريق لنتائجه المميزة.

وأكمل: “الكرة المصرية تطورت بشكل كبير وفقد شاهدت مجموعة لقطات من ودية المنتخب الأوليمبى أمام نظيره البرازيلى واعجبنى للغاية مستوى عبد الرحمن مجدى الذى أراه لاعب فى المجمل رائع إلا أنه يحتاج لبعض السيطرة على أعصابه والتى حينما يفقدها يكون بعيد تماما عن مستواه”.

وزاد: “وجهت له عدة نصائح بضرورة الإقتراب أكثر من المرمى، سعيا لتسجيل مزيد من الأهداف ،وحدث ذلك بالفعل فى مواجهة سموحة حينما سجل هدف التعادل خلال اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء”.

رأيه في اللاعبين الجدد

قال هيرون ريكاردو : “عبدالرحمن مجدى تواجده مع الفريق يمثل قوة هجومية كبيرة شريطة الحفاظ على تركيزه، وبالتأكيد الثلاثى الإجنبى أرى بابل وفخر الدين بن يوسف ورضوان شريفى بجانب أحمد مصطفى الجناح الشاب سيكونو إضافة مميزة مع الفريق .

وأكمل: “الفريق لايزال يحتاج لمزيد من التدعيمات إلا أننى أرفض الحديث عن المراكز عبر وسائل الاعلام، أقوم بتوضيح كل طلباتى إلى المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى وأعضاء لجنة التعاقدات فى الغرف المغلقة من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين. واتفقت مع مسئولى النادى على مجموعة من البنود يجب توافرها فى الصفقات الجديدة وهو ما نعمل عليه خلال الفترة الحالية وأهمها حجم الاستفادة التى تعود على الفريق من خلال اللاعبين الجدد دون النظر للأسماء فقط”.

وتابع: “حينما جئت للنادى الاسماعيلى بعد الحديث مع المهندس إبراهيم عثمان كان بهدف وضع الفريق على الطريق الصحيح وهو أن يكون فى المقدمة بجانب الأهلى والزمالك وبيراميدز.

ووجه ريكاردو رسالة للجماهير الإسماعيلاوية، وقال: “رسالتى للجماهير أن الجيل الحالى من اللاعبين يضم لاعبين صغار فى السن إلا أنهم موهبون للغاية ولديهم قدرات فنية رائعة وتحتاج منكم الدعم والثقة ،متفائل جدا بحجم الثقة التى يوليها إلى مجلس الإدارة والمسئولين وأعد الجميع بأن الفريق سيظهر بشكل مشرف على الصعيد العربى والمحلى”.

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