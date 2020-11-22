إيفرتون يستعيد ذاكرة الانتصارات ويهزم فولهام بثلاثية

عاد إيفرتون أخيراً إلى سكة الانتصارات والتي غابت عنه أربع مباريات على التوالي، وذلك بعدما تغلب على مستضيفه فولهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين الأحد ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
أقيمت المباراة على ملعب كرافين كوتاج معقل فولهام وفرض الـ"توفيز" سيطرتهم سريعاً بإحراز هدف التقدم في الدقيقة الأولى من اللقاء عن طريق مهاجم الفريق وهدافه الأول دومينيك كالفيرت ليوين قبل أن يتعادل بوبي ريد للفريق اللندني في الدقيقة 15.
وفي الدقيقة 29 عاود كالفيرت ليوين تألقه مجدداً وأحرز الهدف الثاني لإيفرتون فانفرد بالتالي بصدارة ترتيب هدافي المسابقة برصيد 10 أهداف متقدماً بفارق هدف وحيد أمام الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم توتنهام.
وفي الدقيقة 35 تمكن الفرنسي عبدالله دوكوري من تسجيل الهدف الثالث للضيوف، قبل أن يحرز روبن لوفتوس تشيك هدف فولهام الثاني والذي لم يكن كافياً لفريقه الذي لقي الخسارة السابعة له هذا الموسم مقابل تعادل وفوز وحيد فقط.
من جانبه رفع إيفرتون رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس مؤقتاً بعد أن حقق انتصاره الخامس مقابل تعادل وثلاث هزائم.
المصدر: وكالات
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