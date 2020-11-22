شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح يتمسك ببيع صالح جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الاهلي التراجع عن تمسكه برحيل صالح جمعه لاعب الوسط المهاجم لعدم الإستفادة منه خلال الفترة الماضية . ويرى محسن أن اللاعب لم يستغل نهائيًا الفرص التي سنحت له داخل القلعة الحمراء، حتى الأن ويجب ان تمنح هذه الفرص الى لاعب أخر داخل الفريق أو من الصفقات الجديدة. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

كانت هذه تفاصيل خبر محسن صالح يتمسك ببيع صالح جمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.