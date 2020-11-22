شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة أسباب لترشيح «جيد» لإدارة نهائي دوري الابطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» ان هناك ثلاثة أسباب ترجح اختيار المغربي رضوان جيد لإدارة نهائي دوري الابطال. وأول هذه الأسباب هي إجادته للغة العربية وتمكنه للتعامل مع اللاعبين، إلى جانب تقاريره المتميزة خلال إدارته للمباريات، فضلًا عن خروج فريقي الرجاء والوداد المغربي من سباق البطولة مما يرجح كفته على الاثيوبي تسيما الذي ينافسه على الإختيار في الفترة الاخيرة. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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