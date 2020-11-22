شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك في القمة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» أن باتشيكو المدير الفني للزمالك أستقر على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الاهلي المرتقبة يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري الابطال.
ومن المتوقع ان يتكون التشكيل من: محمد أبوجبل –أحمد عيد – محمود حمدي الونش – محمود علاء – عبدالله جمعة – طارق حامد – فرجاني ساسي –أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – بن شرقي- مصطفى محمد.
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