شكرا لقرائتكم خبر عن الأثيوبي تسيما ينافس رضوان جيد على تحكيم نهائي أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل الحكم الاثيوبي باملاك تسيما منفسا مع المغربي رضوان جيد لإدارة مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي دوري الابطال، المقرر لها يوم الجمعة المقبل 27 نوفمبر.

ووفقًا لمصدر مسؤول بالكاف فإن «جيد» مرشحا بقوة لإدارة المباراة، لكن المسئوولين بالكاف لايرغبوا في إسناد المباراة إلى حكم عربي طالما كان الفريقين ينتميان لدولة عربية وقد يكون الحكم العربي يميل إلى أي من الفريقين، فيما يعد الحكم فيكتور جوميز بين المرشحين لكن جنسيته الجنوب إفرقية قد تكون عائقا في اختياره نظرًا لوجود مواطنه موسيماني المدير الفني للاهلي رغم وجود خلافات بينهما.