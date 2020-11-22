شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لتأهيل «بن شرقي» في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك من مدرب اللياقة البدنية وضع برنامج خاص للاعب الدولي اشرف بن شرقي الملقب بـ«العو» فور وصوله إلى القاهرة. وذلك من اجل الحفاظ على لياقته البدنية بإعتبار انه العنصر الأساسي للفريق الابيض الذي يعول عليه المدير الفني خلال مواجهة الاهلي في نهائي دوري الابطال يوم 27 نوفمبر الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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