شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر : نقل مواجهة الأهلي والزمالك الى القاهرة قرار صائب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة بقرار نقل مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي دوري الابطال يوم 27 نوفمبر بستاد القاهرة بسبب «النوة» التي تصيب الاسكندرية مما يصعب إقامتها على ستاد برج العرب. وأكد عامر أن سموحة يجهز مفاجاة في التعاقدات الجديدة سيعلن عنها في وقت لاحق. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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