شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك قبل أيام من القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» ان موسيماني المدير الفني للاهلي وضع التشيكيل الأقر الذي سيخوض واجهة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك، في حالة سلامة كافة اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة امام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري. ومن المتوقع أن يضم التشكيل: «محمد الشناوي ومحمد هاني وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وجونيور أجاي ومروان محسن». الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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