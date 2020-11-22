شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس الإستغناء عن إمام عاشور بسبب أزماته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مسئوولو الزمالك الإستغناء عن إمام عاشور لاعب الوسط المهاجم بسبب ازماته المتكررة والتي كان أخرها طرده في مباراة فريقه امام «إف سي مصر» في كأس مصر التي إنتهت بفوز الابيض بهدفين مقابل هدف واحد ،فضلا عن بصقه على احد لاعبي الفريق المنافس.
وهو ما يعرض اللاعب للإيقاف من جانب لجنتي المسابقات والإنضباط، ولم تكن هذه هي المرة الاولى للاعب والذي سبق وان تم إيقافه لمدة 10 مباريات بعد أحداث مباراة القمة بين الاهلي والزمالك في أبوظبي.
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