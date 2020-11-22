شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نصر لـ«المصري اليوم»: كنت أستعد لإبهار العالم في نهائي القرن‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد نصر، مخرج التليفزيون المصري، أنه حزين للغاية من قرار استبعاده من اخراج مباراة نهائي الرقن بين الأهلي والزمالك على لقب دوري أبطال أفريقيا.

وكان التليفزيوني قد استبعد نصر من مهمة اخراج مباراة السابع والعشرين من نوفمبر عقب حالة الغضب التي سيطرت على جماهير الزمالك من قرار تعيينه بسبب انتمائه للاهلي.

وقال نصر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: حزين للغاية على قرار استبعادي، وتعرضت للأذى بسبب حملات مواقع التواصل الاجتماعي ضدي«.

وواصل:«كنت أستعد لإبهار مصر وأفريقيا والعالم أجمع بالكثير من الأفكار واللقطات الحيادية والتي كانت ستعكس صورة وحضارة مصر أمام العالم».

وأنهى تصريحاته:«رغم حزني من قرار استبعادي ولكني أحمد الله على كل شىء والخيرة فيما اختاره الله».