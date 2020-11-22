شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم مواجهة جوانجزو مع سوون بلو بدوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خيم التعادل السلبي على مباراة جوانجزو ايفرجراند الصيني مع سوون سامسونج بلو وينجز الكوري الجنوبي اليوم الأحد، على ستاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن منافسات المجموعة السابعة لدوري أبطال آسيا.

وتبادل الفريقان الهجمات مع ميل الأفضلية لصالح سوون بلو وينجز لكن دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك.

وكان مقررا أن يلتقي الفريقان ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكن المواجهة تأجلت بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر فيسيل كوبي الياباني ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة واحدة لكل من جوانجزو وسوون بلو وينجز، علماً بأن المجموعة كانت تضم أيضاً جوهور دار التعظيم الذي انسحب بسبب قيود السفر في ماليزيا وتم إلغاء نتائجه.