شكرا لقرائتكم خبر عن سيرجي روبيرتو يغيب عن برشلونة شهرين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة، اليوم الأحد، مدة غياب الظهير الأيمن سيرجي روبيرتو عن المباريات بسبب الإصابة.
وكان روبيرتو تعرض لإصابة عضلية في الدقائق الأخيرة من مباراة أتلتيكو مدريد، أمس السبت، في الجولة العاشرة من الليجا.
وقال برشلونة، في بيان رسمي: «أظهرت الاختبارات التي أجريت اليوم على سيرجي روبيرتو أنه يعاني من تمزق في العضلة المستقيمة في فخذه الأيمن، وستكون الفترة التقريبية لغيابه شهرين».
وخسر برشلونة بالأمس بهدف دون رد أمام أتلتيكو، ليتراجع ترتيب البارسا إلى المركز العاشر بـ11 نقطة.
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