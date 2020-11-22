شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يغيب فتوحي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - بات من المؤكد غياب لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي دريس فتوحي، عن مباراة الفريق مساء غدا (الإثنين) أمام ضيفه الشباب، وذلك بعدما جاءت عينته إيجابية في فحوص فايروس كورونا مساء أمس الأول. وتشير المصادر إلى أن وكيل اللاعب المصاب بالفايروس هو من نقله للاعب دريس فتوحي.
فيما ظهرت نتائج جميع اللاعبين والتي أثبتت سلامتهم وعدم إصابة أي منهم، ومن المنتظر أن يزج فلادان بمارك مارين ليحل بديلاً عن دريس فتوحي.
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