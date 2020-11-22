شكرا لقرائتكم ميار شريف تخسر نهائى لاس بالماس للتنس وتتقدم 4 مراكز بالتصنيف العالمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسرت ميار شريف لاعبة منتخب التنس ، مباراتها أمام الاستونية كايا كانيبى ، المصنفة الأولى بالبطولة في نهائي بطولة لاس بالماس، التي تقام بأسبانيا ، بنتيجة 2/0 ، حيث جاءت نتيجة الأشواط 6/3/، و 6/2 .

ورغم الخسارة إلا أن التصنيف العالمى للاعبة تقدم 4 مراكز ، حيث أصبحت في المركز الـ 128 بدلا من 132 .

وكانت ميار قد نجحت في الوصول إلى نهائي بطولة لاس بالماس للتنس بإسبانيا وذلك بعد تغلبها على الألمانية جولي نيمير بمجموعتين لمجموعة في مباراة نصف النهائي.

وتأهلت ميار شريف إلى نصف نهائي بطولة لاس بالماس للتنس بإسبانيا وذلك بعد فوزها على منافستها البلجيكية لارا سالدن بمجموعتين للاشيء.

واستطاعت ميار التأهل إلى الدور الثاني بعد تغلبها على الإسبانية مارتا كوستيك بمجموعتين لمجموعة وحيدة.

وكانت بطلة مصر قد قفزت إلى المركز 132 عالميا والثاني عربيا بعد فوزها ببطولة تشارلستون الدولية للتنس بالولايات المتحدة الأمريكية في إنجاز كبير.

وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية في التاريخ تبلغ الدور الرئيسي في إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسي ببطولة رولان جاروس في أكتوبر الماضي، كما أنها أول مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية حيث ستلعب في أولمبياد طوكيو عام 2021.