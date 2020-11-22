شكرا لقرائتكم أحمد أيمن منصور يحتفل بعقد قرانه قبل انطلاق الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحتفل أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز والمنتخب الوطنى، بعقد قرانه، قبل أيام من إنطلاق مسابقة الدورى للموسم الجديد 2020 / 2021، لاسيما وإن فريق بيراميدز يُقيم معسكر إعداد مغلق فى الوقت الحالى بأحد الفنادق الكبرى، ليستغل اللاعب تلك الفترة من أجل الاحتفال بعقد قرانه.

وعاد أحمد أيمن منصور، لدائرة اهتمامات نادى الزمالك لضمه، ووفقًا لمصدر مطلع بالنادى الأبيض فإن اللاعب تم عرضه مجددًا على النادى من قبل أحد وكلاء اللاعبين، وتتم مناقشة إمكانية ضمه خلال الوقت الحالى، خاصة أنه يجيد اللعب فى مركزى المساك والظهير الأيسر، حيث كان اللاعب أحد المرشحين للأبيض قبل التراجع عن ضمه ثم تتم إعادة مناقشة مسألة الحصول على جهوده مُجددًا.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز عن أن صفقة أحمد الشيخ لاعب الفريق الكروي الأول بالأهلي باتت مهددة بعد دخول إدارة النادي في مفاوضات لضم مصطفى فتحي جناح الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتدرس إدارة نادى الزمالك ومسئولي الكرة فى الفريق العرض الذي تقدم به نادى بيراميدز من خلال خطابا رسميا إلى نظيره الابيض يتقدم فيه بعرض رسمي لضم مصطفى فتحي جناح الزمالك المهاجم خلال الانتقالات الصيفية الجارية فى سرية تامة حيث لا يعلو صوت فى إدارة الكرة بالقلعة االبيضاء سوي تركيز اللاعبين قبل مواجهه الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر لها 27 نوفمبر الجاري.

وبات رحيل مصطفى فتحى بنسبة كبيرة فى يد الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى جايمي باتشكيو المدير الفنى للفريق الأول بنادى الزمالك، تزامنا مع رغبة نادى بيراميدز فى ضم جناح الفريق المهاجم خلال الموسم المقبل فى الميركاتو الصيفي الحالي.

من جهته رحب فتحى بعرض بيراميدز خصوصا أنه مناسب فى كل الأحوال من حيث المقابل المادى الكبير الذى سيحصل عليه وكذلك تواجده بجوار مجموعة من النجوم الدوليين لمنتخب مصر ومنتخبات أخري فيما قرر الزمالك تأجيل مناقشة الأمر والبت فيه لحين انتهاء نهائى دوري أفريقيا المقرر له 27 من نوفمبر الجاري أمام غريمه التقليدي الأهلى فى نهائى القرن الإفريقي.

من جهته رحب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفنى لنادى الزمالك، بشكل مبدئى على رحيل الجناح المهاجم مصطفى فتحي، معلالا ذلك بأن طريقة لعب فتحى غير مناسبة لنفس طريقة وخطط باتشيكو التى يعتمد عليها فى يادة مباريات الزمالك بشكل كبير، حيث يلتزم المدرب البرتغالي بالجانب الدفاعى دائما لجميع اللاعبين غير أن مصطفي ينقصه أداء الواجبات الدفاعية من خلال سرعة الارتداد وقطع الكرات مما يقلل من فرص مشاركة اللاعب فى تشكيل البرتغالي باتشيكو فى المباريات المقبلة.

وبالتالى فإن الخروج على سبيل الاعارة لاكتساب خبرات إضافية من خلال حجز مكان اساسي فى تشكيل الأندية الأخري هو الحل الأمثل والقائم حاليا.