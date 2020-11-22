إصابة وليد سليمان بكورونا .. ومسحة جديدة للاعب خلال ساعات

وأجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية، أمس، في مقر النادي بالجزيرة، عقب العودة ‏مباشرة من الإسكندرية، والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد برج ‏العرب، والتي حقق خلالها الأهلي الفوز وتأهل لملاقاة الاتحاد السكندري في دور نصف نهائي ‏بطولة كأس مصر.‏

وباستثناء اللاعبين الذين سبق أن تم الإعلان عن إيجابية المسحة الطبية لهم، تسير الأمور ‏بشكل جيد داخل الفريق، ولا يوجد أي حالات أخرى قبل معسكر الفريق، الذي يبدأ اليوم عقب ‏المران المسائي.‏

وكان أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، العائد من الإعارة بنادي الجونة بنهاية الموسم الجاري، قد أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعلق والد اللاعب على إصابة ابنه فى تصريحات خاصة قائلاً: "الحمد لله، متمنياً له الشفاء بعد أيام قليلة من إعلان عودته إلى صفوف القلعة الحمراء".

ووصل عدد اللاعبين المصابين داخل جدران القلعة الحمراء الى 3 لاعبين هم محمود كهربا وصالح جمعة وأحمد ياسر ريان على التوالي حيث لم يستطع الأخير النزول للتدريبات الجماعية حتى الآن، قبل أن يقرر النادي الأهلي خضوع لاعبيه لمسحة كورونا مساء أمس، بمقر الجزيرة عقب عودة الفريق من الإسكندرية مباشرة على أن يتواجد الخماسي بمقر الجزيرة أيضاً وفي صباح اليوم التالي الأحد ووفقاً لنتائج العينات التي سيتم أخذها سيعسكر الفريق بأحد فنادق القاهرة الجديدة لموعد المباراة على أن يستبعد اللاعبين الذين تثبت اصابتهم بفيروس كوفيد-19.

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائي بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

وحقق الأهلي الفوز في 10 مباريات، وتعادل 3، وخسر 1، وذلك في 12 مواجهة، سجل خلالها 34 هدفا واستقبل 6 أهداف.

سبق وأن تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائي بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

وسيتم اعلان قائمة الفريق فور اعلان نتيجة مسحة كورونا التي ستجرى للفريق الكروي الأول بالنادي الليلة والتي سيتم الكشف عنها غداً قبل التدريبات الجماعية للمارد الأحمر قبل الدخول في المعسكر المغلق وذلك عقب الفوز على أبو قير للأسمدة في دور الثمانية لكأس مصر.أحمد ياسر ريان

استقر النادي الأهلي على الاستفادة من خدمات أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الكروي الأول المنتهية اعارته لفريق الجونة بعد تألق اللاعب بشكل لافت خلال فعاليات الموسم المنقضي وتحديداً في الدوري المصري الممتاز.

وعقد موسيماني جلسة مع أحمد ياسر ريان قبل يومين أكد خلالها حاجته لجهود اللاعب خلال الموسم المنقضي ورغبته القوية في البقاء بصفوف القلعة الحمراء بعد رحيله على سبيل الإعارة خلال الموسم المنقضي.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم في تمام التاسعة مساء السابع والعشرين صوب أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة ديربي القرن بين الغريمين الزمالك ضد الأهلي في المواجهة المقررة بنهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ارتفعت حالة الشغف بسببها في الشارع المصري والعربي نتيجة مواجهة ندية مواجهات القطبين تاريخياً.