شكرا لقرائتكم نيمار الزمالك ينضم لنادى الحمام فى الدرجة الثانية لـ 3 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضم نادي الحمام في دوري الدرجة الثانية، عن التعاقد مع خليل حجي المعروف باسم نيمار لاعب الزمالك السابق في صفقة انتقال حر، حيث أعلن الفريق التابع لمحافظة مطروح تعاقده مع نيمار.

وأكد سمير سعد المدير الفني لنادى الحمام فى تصريحات إعلامية تعاقد فريقه مع خليل نيمار لمدة 3 مواسم مضيفا النادي قيّد 10 لاعبين في القائمة الأولى، وتعاقدنا مع 12 صفقة صيفية، من ضمنهم أسامة رجب مدافع إنبي والجونة السابق، وإسلام جمارك، ووائل علي.

ولعب خليل نيمار الذى بدأ مسيرته الكروية في الزمالك، معارا لفريق بتروجت، كما قضى فترة قصيرة في الإسماعيلي.

وتواجد نيمار في قائمة منتخب مصر للشباب التي شاركت في كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما في نسخة 2017، وشارك لخمس دقائق خلال البطولة.

ويلعب الحمام المطروحى في مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية.