كلاسيكو أفريقيا.. شاهد ماذا قدم الأهلى والزمالك مع صافرة المغربى رضوان جيد

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جدة - عمرو شويل يقام لقاء نهائي دورى أبطال أفريقيا الذى يجمع فريقى الاهلى و الزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى ، بستاد القاهرة ، لحسم البطل صاحب اللقب الأفريقي ، واستقرت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" على المغربى رضوان جيد حكما للمباراة المرتقبة .
وسبق لرضوان حيد أن أدار عدة مباريات للفرق المصرية عامة ، و الأهلى و الزمالك خاصة ، وجاءت نتائجه مع الأهلى حيث سبق و أدار 4 مباريات للفريق الأحمر ، وجميعها في دورى أبطال أفريقيا .
أول مباراة لرضوان جيد مع الفريق الأحمر كانت عام 2010 في إياب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا ، أمام هرارى الزيمبابوى ، وانتهت بفوز الأهلى بهدفين دون رد ، وجاءت ثانى المواجهات في عام 2017 ، عندما ألتقى الأهلى مع بيدفيست الجنوب أفريقى بذهاب دور الـ 32 من البطولة الأفريقية ، وفاز الأهلى بهدف نظيف .
وفى اللقاء الثالث لرضوان جيد في تحكيم مباريات الأهلى ، فأدار لقاء الأحمر كمبالا سيتى عام 2018 ، بختام دور المجموعات ، وحقق الأحمر الفوز بنتيجة 4/3 ، وتأهل إلى الأدوار الإقصائية ، وكانت أخر مواجهات الحكم المغربى مع الأهلى في دور المجموعات امام الهلال السودانى ، والتي أقيمت بالخرطوم ، و انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما ، ولم تمر المباراة مرور الكرام ، بل شهدت أحداث عنف وشغب من جماهير الهلال ضد الأهلى وتم إيقاف المباراة اكثر من مرة .
وبالانتقال الى الزمالك فلم يتولى رضوان جيد سوى إدارة مباراة واحدة للفريق الأبيض أمام الترجى التونسى في النسخة الجارية من البطولة ، و بالتحديد بذهاب ربع النهائي ، و انتهت بفوز الأبيض بثلاثة اهداف مقابل هدف .
وعلى مستوى الفرق المصرية فادار مواجهة الاسماعيلى ومازيمبى الكونغولى العام الماضى ، و انتهت بهزيمة الدراويش بهدفين نظيفين ، و كذلك مباراة سموحة امام الهلال السودانى بدور المجموعات بدورى الابطال عام 2015
وفى البطولات المحلية فسبق للحكم المغربى إدارة مباراة واحدة في الدورى المصرى ، لبيراميدز امام إنبى و انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، وخسر الفريق السكندرى بهدفين نزيفين
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