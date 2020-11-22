شكرا لقرائتكم رسميا .. البنك الأهلي يعلن التعاقد مع محمود السيد لاعب المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يواصل نادي البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف تدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل بدوري القسم الثاني ، ونجح البنك الأهلي في الحصول علي توقيع محمود السيد لاعب المقاولون العرب رسميا في واحدة من الصفقات القوية، ووقع محمود السيد للبنك الأهلي لمدة موسمين رسميا وتم توقيع العقود في حضور حمادة هاشم مدير التعاقدات بالنادي ومحمد الزيات وكيل اللاعب وصلاح سالم .
محمود السيد يمتلك إمكانيات كبيرة وخبرات جيدة وبدأ مسيرته مع الكرة من صفوف ناشئين نادي النصر كما لعب الفريق الأول وانتقل منه لنادي للجونة بالدوري الممتاز كما لعب لسموحة والمقاولون العرب .
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا .. البنك الأهلي يعلن التعاقد مع محمود السيد لاعب المقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.