شكرا لقرائتكم رسميا .. البنك الأهلي يعلن التعاقد مع محمود السيد لاعب المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل نادي البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف تدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل بدوري القسم الثاني ، ونجح البنك الأهلي في الحصول علي توقيع محمود السيد لاعب المقاولون العرب رسميا في واحدة من الصفقات القوية، ووقع محمود السيد للبنك الأهلي لمدة موسمين رسميا وتم توقيع العقود في حضور حمادة هاشم مدير التعاقدات بالنادي ومحمد الزيات وكيل اللاعب وصلاح سالم .

محمود السيد يمتلك إمكانيات كبيرة وخبرات جيدة وبدأ مسيرته مع الكرة من صفوف ناشئين نادي النصر كما لعب الفريق الأول وانتقل منه لنادي للجونة بالدوري الممتاز كما لعب لسموحة والمقاولون العرب .