شكرا لقرائتكم خبر عن «الشقي» يتوج بطلاً لشراع ربدان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

حلّق المحمل «الشقي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالمركز الأول في سباق ربدان للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

ونال البطل 210 آلاف درهم جائزة مالية، من ضمن 3 ملايين درهم تم تخصيصها كجوائز للفائزين، وجاء «الزير» لخليفة راشد خليفة شاهين المرر في المركز الثاني، وحصل على 170 ألف درهم جائزة مالية، فيما حل ثالثاً شاهين لمحمد راشد مصبح الرميثي وحصل على 150 ألف درهم جائزة مالية، فيما كان المركز الرابع من نصيب «شمردل» لسعيد محمد أحمد حارب وحصل على 115 ألف درهم، فيما جاء «نزاع» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان خامساً وحصل على 110 آلاف درهم.

وشارك في تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وسعيد خليفة المهيري مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد حميد المهيري مشرف عام المرسي بالنادي.

وأعرب ماجد المهيري عن سعادته بالنجاح الذي تحققه السباقات، خاصة على صعيد الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة من المشاركين والمنظمين، على حد سواء.

ووجّه الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على دعم سموه الدائم للسباقات التي ينظمها النادي، وكذلك شكر مجلس أبوظبي الرياضي على توفير كل متطلبات النجاح.