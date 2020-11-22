شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجوجيتسو يكشف عن أجندة الموسم الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد اتحاد الإمارات للجوجيتسو يوم غد «الاثنين» في تمام الساعة 11 صباحاً مؤتمراً صحفياً «افتراضياً» عن بعد بحضور محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد وفهد الشامسي الأمين العام للاتحاد، ومبارك المنهالي، مدير الإدارة الفنية للاتحاد، ورامون ليموس، مدرب المنتخب الوطني.

ويتحدث المشاركون في المؤتمر عن أجندة الموسم المقبل، وآخر التعديلات والتفاصيل المتعلقة بنظام التصنيف وغيرها من المبادرات والبرامج التي عمل عليها فريق الاتحاد لضمان الانطلاقة القوية للموسم الجديد.

وكان اتحاد الإمارات للجوجيتسو استأنف في وقت سابق هذا الشهر تدريبات لاعبي الأندية تحت إشراف الفريق الفني لمنتخب الإمارات للجوجيتسو في جوجيتسو أرينا، حيث سارع اللاعبون الى العودة لتدريباتهم بحماس كبير تحضيراً للاستحقاقات المقبلة، ما يعكس الرغبة والجاهزية الكبيرة للأندية واللاعبين للعودة إلى أجواء البطولات والمنافسات. وتأتي هذه العودة في الوقت المثالي قبيل انطلاقة موسم الجوجيتسو 2021، والذي يترقب اللاعبون والأندية الكشف عن تفاصيله خلال المؤتمر الصحفي للاتحاد.

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