شكرا لقرائتكم خبر عن الفرسان ومليحة يتصارعان على كأس كرة الصالات الاثنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

يلتقي فريقا شباب الأهلي ومليحة في السادسة والنصف من مساء الاثنين على صالة البطائح في نهائي كأس الإمارات لكرة قدم الصالات، وتعد هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها مليحة إلى مباراة نهائية في مسيرته باللعبة، وجاء تأهله على حساب البطائح حامل اللقب وبطل رباعية الموسم الماضي.

ويعد فريق الصالات بنادي مليحة أول فريق للعبة جماعية يصل إلى نهائي بطولة، فيما تعد المرة السابعة التي يتأهل فيها شباب الأهلي إلى نهائيات مختلف بطولات كرة الصالات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والمرة الثالثة التي يتأهل فيها إلى نهائي كأس الإمارات؛ حيث سبق له تحقيق اللقب في الموسم قبل الماضي وخسره في الموسم الماضي لمصلحة البطائح.

ويقود شباب الأهلي المدرب المصري عبد الله عبد الباسط، وتضم تشكيلة فريقه مجموعة مميزة من اللاعبين أبرزهم: راشد عبيد وعلي الخمري وحسين مال الله وعمر الفهيم وهاشم زراع ويفقد الفريق جهود قلبه النابض وقائده عبد الله الخمري كابتن الفريق بداعي الإيقاف والمقيم البرازيلي جوناثان، وهناك شكوك حول مشاركة المقيمين جوستافو ولوكاس، حسبما أفاد به مدرب الفريق عبد الله عبد الباسط الذي أكد أن حظوظ الفريقين متساوية ولكن ثقته في لاعبيه كبيرة على الرغم من ظروف النقص والإصابات.

ويقود المدرب بدر الزرعوني فريق مليحة الطامح إلى تحقيق أول لقب في لعبة جماعية والذي يلعب بصفوف مكتملة، وتضم قائمته الثلاثي البرازيلي جيجي وبرونو وجاؤو، ومحمد سالم في حراسة المرمى، وعبد الله كرمستجي وفهد أحمد وأحمد الدولة وعمركرمستجي وفهد أحمد وفهد الماس.

وعلى خط آخر، أسفرت نتائج مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري الشباب لكرة الصالات التي جرت مبارياتها على صالة خورفكان، عن فوز مليحة على الحمرية 11-2 والبطائح على الظفرة 3-2 وتعادل النصر مع اتحاد كلباء 2-2 وفوز خورفكان على المدام 3-2.