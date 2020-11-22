شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يبحث التعاون مع الأمين العام للمشروع الوطنى لتحدى القراءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد بديوان الوزارة، نجلاء الشامسى الأمين العام للمشروع الوطنى لتحدى القراءة العربية والوفد المرافق لها؛ لبحث التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وتناول للقاء أطر التعاون المقترحة بين الوزارة والمشروع الوطنى لتحدى القراءة الهادف إلى توعية مدارك النشء والشباب من طلاب المدارس والجامعات، وصقل ثقافاتهم ومعارفهم فى مختلف المجالات من خلال الإطلاع والقراءة وفق منهجية عمل محددة.

وتضمن اللقاء عرض استراتيجية المشروع الوطنى لتحدى القراءة ورسالته وأبعاده المتمثلة فى البعد التنافسى المعرفي، والمدونة الماسية، والمعلم المثقف، والمؤسسة التنويرية؛ لتنمية الوعى بأهمية القراءة من خلال مسابقات مخصصة يحصل الفائزون بها على جوائز قيمة.

ورحب وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع القائمين على المشروع الوطنى لتحدى القراءة، مطالباً بوضع خطة تفصيلية متكاملة تتضمن بنود التعاون من أجل تعميق الشراكة خلال الفترة المقبلة، ودراسة إدراج فئات أخرى مستهدفة ضمن مجالات مسابقة المشروع الوطنى لتحدى لقراءة؛ للتحفيز على الاطلاع والمعرفة بين أوساط النشء والشباب.

من جانبها، قالت نجلاء الشامسى، "إن المشروع الوطنى لتحدى القراءة يعزز من الحس الوطنى للمشاركين، ويدعم القيم الوطنية، ويثرى من البيئة الثقافية داخل المدارس والمعاهد والجامعات، علاوة على تشجيع المشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة".

وأوضحت السعى نحو تكوين مشهد ثقافى استثنائى يغلفه القراءة والاطلاع والثقافة وهو ما يتطلب التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، لافتة إلى التعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى هذا الشأن خلال الفترة المقبلة للتوسع فى تنفيذ المشروع، والوصول إلى مزيد من الأعداد المستفيدة من النشء والشباب فى جميع محافظات الجمهورية.

فيما عرض القائمون على المشروع عدداً من أطر التعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال تنفيذ أنشطة المشروع داخل مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية، والماراثونات الرياضية، وتنفيذ برامج تدريبية مخصصة للشباب على مراحل المشروع، وإمكانية مشاركة مسئولى المشروع فى فعاليات وأنشطة الوزارة لتعريف الشباب بأهداف المشروع واستراتيجيته.