شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يبحث عن صانع ألعاب قبل غلق باب القيد الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسابق مسئولو سموحة الزمن من أجل التعاقد مع صانع ألعاب سوبر قبل غلق باب القيد الصيفى استعدادا للموسم الجديد المقرر انطلاقه فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر. وكان ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق عاد لناديه السابق الأهلى بعد انتهاء إعارته للموج الأزرق عقب تألقه بشكل لافت للنظر مع النادى السكندرى والمنتخب الأولمبى، وهو ما أدى فى النهاية لطلب الجنوب أفريقى موسميانى المدير الفنى للأهلى بضرورة عودته حتى يكون بديلا لمجدى قفشة فى منطقة الوسط.

من ناحية أخرى، أكد أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، أن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر استطاع أن يستغل الأوراق المتاحة من اللاعبين الاستغلال الأمثل فى مبارياتى توجو بالجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون .