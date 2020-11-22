شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين يحتوى أزمة ثنائى دجلة بعد خروجهما من معسكر منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتوى ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا، أزمة لاعبى وادى دجلة، كريم محمد وأحمد شريف، وقرر عودتهما لمعسكر شباب الفراعنة، مرة أخرى بعدما سبق واستبعدهما لخروجهما من المعسكر دون إذن الجهاز الفنى.

وقرر ربيع ياسين عودة ثنائي دجلة لصفوف شباب الفراعنة، مرة أخرى، على أن يعتذرا لجميع أفراد المنتخب، قبل انطلاق مران اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا.

وخضع أعضاء منتخب الشباب، ظهر اليوم، الأحد، لاختبار "رابيد تيست" للاطمئنان على سلامة الجميع، استعداداً لاستئناف معسكر شباب الفراعنة، قبل السفر إلى تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتاينا .

ويخوض منتخب الشباب، فعاليات بطولة شمال إفريقيا، خلال الفترة من 15 إلى 24 ديسمبر، بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا.

من المقرر أن يخضع أفراد المنتخب لمسحة كورونا، خلال الأيام المقبلة، وأكد عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب مد فترة القيد لبطولة شمال إفريقيا لمدة 10 أيام لتصبح في العاشر من ديسمبر بدلا من أول ديسمبر المقبل، لمنح فرصة للمنتخبات لقيد لاعبين في حالة ظهور حالات كورونا قبل السفر مباشرة.

وأضاف محفوظ أن قرعة تصفيات أمم افريقيا ستقام نهاية الشهر الجاري عن طريق تطبيق الزووم لتحديد مواعيد المباريات والاستادات المقام عليها البطولة المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بموريتانيا.