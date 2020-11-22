شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار الزمالك ينضم إلى نادى الحمام المطروحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح نادى الحمام الذى يلعب فى دوري الدرجة الثانية فى التعاقد مع خليل حجى المعروف باسم نيمار لاعب الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر، وأعلن الفريق التابع لمحافظة مطروح تعاقده مع اللاعب

وأكد سمير سعد المدير الفني لنادى الحمام فى تصريحات إعلامية تعاقد فريقه مع خليل نيمار لمدة 3 مواسم مضيفا النادي قيّد 10 لاعبين في القائمة الأولى، وتعاقدنا مع 12 صفقة صيفية، من ضمنهم أسامة رجب مدافع إنبي والجونة السابق، وإسلام جمارك، ووائل علي.

ولعب خليل نيمار الذى بدأ مسيرته الكروية في الزمالك، معارا لفريق بتروجت، كما قضى فترة قصيرة في الإسماعيلي ، وتواجد اللاعب في قائمة منتخب مصر للشباب التي شاركت في كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما في نسخة 2017، وشارك لخمس دقائق خلال البطولة ، لينتقل فى النهاية إلى اللعب فى نادى الحمام المطروحى في مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية.