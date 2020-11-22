شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عباس: إكرامى الشحات مهندس صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عباس، نجم الأهلى السابق، رفضه عودة رمضان صبحى لاعب بيراميدز للقلعة الحمراء فى أى وقت مستقبلا، متوقعاً فشل اللاعب، وأكد أن إكرامى الشحات، حارس الأهلى الأسبق، هو مهندس الصفقة، وفتح محمد عباس صندوق ذكرياته لـ"الخليج 365" كاشفاً أسرار رحلته مع المارد الأحمر وقرار صالح سليم الذى تسبب فى رحيله عن التتش.

وعن رحيل رمضان صبحى لبيراميدز قال محمد عباس فى حواره مع ”الخليج 365”، "صعب جدا اللى عمله رمضان عشان دا ابن النادى، ولو قال مليون مرة عايز أرجع الاهلى هنقوله لأ، وهيفشل مع بيراميدز".

وعن رأيه فى دور إكرامى الشحات فى صفقة انتقال رمضان لبيراميدز قال محمد عباس، "حبيبى كابتن إكرامى، وللأمانة لم يشارك فى انتقال شريف ابنه لبيراميدز لكنه شارك فى انتقال رمضان صبحى، وأقنعه بالانتقال لبيراميدز وعرفت من أصدقائنا المقربين، وعشان كدا الأهلى قاله متشكرين أوى ومشاه، وزعلان على نهايتهم الوحشة فى الاهلى بالطريقة دى".

وحصد محمد عباس على 5 بطولات مع الأهلى فى ثلاث سنوات، تنوعت بين الدورى الممتاز والبطولة الأفريقية وكأس مصر، كما أنه كان أحد الأسماء الأساسية التى ساهمت فى التتويج بأول بطولة أفريقية للنادى فى عام 1982 على حساب كوتوكو الغانى

محمد عباس الذى بزغ نجمه سريعًا مع النادى الأهلى فى عمر الـ18 عام فقط، خاض مباراة ودية مع الفريق أمام ساوثهامبتون الإنجليزى فى نهاية موسم 1978-1979، لينال خلالها إعجاب المجرى ناندور هيديكوتى المدير الفنى للفريق وقتها.

مدرب الأهلى الأجنبى تمسك باللاعب الشاب الذى كان يرى فيه نجمًا كبيرًا للكرة المصرية وهوما أكده عباس لمدة ثلاثة مواسم متتالية، قبل أن تبدأ رحلته نحو عالم النسيان.