شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء ودية الأهلى مع منتخب السلة بعد إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لمنتخب السلة، بقيادة أحمد مرعى، إلغاء المباراة الودية التى كان مقررا أن تجمع المنتخب مع فريق سلة الأهلى غدا الاثنين، فى إطار الاستعداد لتصفيات البطولة الأفريقية التى تقام فى الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجارى، بعد ظهور إصابات في سلة الأهلى.

ويأتى إلغاء الودية حرصا على سلامة لاعبى المنتخب، ولحمايتهم من الفيروس، خاصة أن الثنائى إبراهيم الجمال وسيف سمير تعرضا للإصابة بكورونا، وحالة خوض المباراة، قد يكونا قد خالطا باقى لاعبى الأهلى، وهو ما يخلق احتمالية لنقل الفيروس للاعبى المنتخب.

وأصيب الثنائى إبراهيم الجمال وسيف سمير، لاعبا فريق كرة السلة بالنادى الأهلى، بفيروس كورونا، ويخضع اللاعبان للعزل الصحى، بعد تأكد إيجابية المسحة التى أجراها كل منهما خلال الساعات الماضية. وظهرت الأعراض على كل لاعب، وخضع للكشف الطبى، وكذلك المسحة الخاصة بفيروس كورونا والتى جاءت إيجابية.

ويٌعد إبراهيم الجمال زوج ابنة رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى والذى تعرض للإصابة بالفيروس خلال الأيام الماضية، عدما أجرى فحوصات أثبتت إيجابية العينة، حتى تم عزله لتلقى بروتوكول الفيروس منعا لتفشى الفيروس.