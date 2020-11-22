شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك يخضع لمسحة كورونا لتحديد موقفه من معسكر قمة نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع مدحت عبد الهادى، مدرب الزمالك، لمسحة كورونا جديدة لتحديد موقفه النهائى بالتواجد مع الفريق فى معسكر مواجهة الأهلى، من عدمه، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، بعدما جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها الثلاثاء الماضى إيجابية، وسيتم تحديد موقفه من معسكر القمة بعد نتيجة المسحة الجديدة.

ويبدأ الزمالك تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، اليوم الأحد، الاستعدادات لمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى يتم وصفه بنهائى القرن نظراً لكونه قمة تاريخية حيث تعد تلك المباراة الأولى فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد في النهائى.

ويأتى برنامج مواجهة الأهلى بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، اليوم، الأحد، استعداداً لدخول المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، المقرر انطلاقه غداً، الإثنين، حيث سيدخل الفريق معسكرا مغلقا حتى موعد الانتهاء من المباراة، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا حيث سيكون المعسكر بالكامل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وسوف يستعيد الفريق جهوده ظهيره الأيمن الأساسى حازم إمام بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث خضع اللاعب لفترة من العزل المنزلى مع تنفيذ بروتوكول العلاج وخضع لمسحتى كورونا للتأكد التام من تعافيه من الفيروس وجاءت المسحات الخاصة به سلبية لذا سيتم إعداد برنامج تأهيلى مكثف له من أجل تجهيزه للقمة الأفريقية.

فيما يستعيد الزمالك، جهود الثنائى التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى، بعدما تغيب الثنائى عن مواجهة نادى مصر، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، ليتأهل لملاقاة طلائع الجيش فى نصف النهائى حيث غاب ساسى نظرا لإيقافه إلى جانب بن شرقى لعدم وصوله إلى القاهرة بعد المشاركات الخاصة بهما مع منتخبى تونس والمغرب إلا إن الجهاز الفني أكد استعادة جهودهما اليوم، من أجل الالتحاق رفقة زملائهم بالفريق في الاستعدادات الخاصة بالقمة الأفريقية، حيث من المنتظر عودة بن شرقى اليوم إلى القاهرة بعدما عاد ساسى مساء أمس، السبت.