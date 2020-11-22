شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء معسكر التايكوندو بعد إصابة هداية ملاك بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، فض معسكر منتخب التايكوندو الذى يقام بالمركز الأولمبى بالمعادى، ومنح اللاعبين راحة لمدة 72 ساعة، بعد خضوعهم لمسحة كورونا، عقب إعلان إصابة الثنائى هداية ملاك وعبدالرحمن لاعبى المنتخب بكورونا.

كان الثنائى تعرضا للإصابة داخل المعسكر وحصلا على راحة من الجهاز الطبى، وخلال الإجازة المرضية أصيبا بالفيروس، وهما خارج تدريبات المنتخب، وفى منزلهما، بعيدا عن باقى اللاعبين، فتم عمل مسحة كورونا بالمركز الأولمبى للاعبى ولاعبات التايكوندو للتأكد من سلامتهم مع منحهم راحة 72 ساعة على أن يعودا إلى المعسكر بالمركز مرة أخرى بعد غد الثلاثاء.

وتعرض اللاعب عبد الرحمن وائل فى ظل عمله كطبيبا ، بينما أصيبت هداية خلال الراحة التى حصلت عليها من المعسكر .

وأصدر اتحاد اللعبة بيانا رسميا جاء فيه ..

بعد التأكد من إصابة كل من اللاعب عبد الرحمن وائل و اللاعبة هدايا ملاك بفيروس كورونا

طالب الاستاذ عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو كل من لجنة الكورونا و اللجنه الفنيه بالإتحاد بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاج و متابعة حالة الاعبين و أيضا إجراء الفحوصات الطبية للتأكد من سلامة باقي اللاعبين و الأجهزة الفنية و الإدارية و الطبية للمنتخب قبل إستمرار المنتخب في تدريباته حفاظا علي سلامة الجميع

و يتمني مجلس ادارة الاتحاد لجميع اللاعبين و الممارسين السلامة و العافية