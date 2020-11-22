وزير الرياضة يدعم كريم درويش فى انتخابات الاتحاد الدولى للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تقديم كل الدعم والمساندة لبطل العالم كريم درويش بعد ترشحه لمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولى للاسكواش؛ لتمثيل مصر على المستوى الدولى فى اللعبة التى يتربع على عرشها لاعبو مصر على مستوى منافسات الرجال والسيدات.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة مع عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش، وكريم درويش بطل العالم الأسبق فى الاسكواش؛ لاستعراض استعدادات اللاعب لخوض انتخابات الاتحاد الدولى لرياضة الاسكواش على منصب نائب الرئيس، والمقرر إقامتها فى ديسمبر المقبل.
وأعرب الدكتور أشرف صبحى عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لبطل مصر كريم دوريش فى انتخابات الاتحاد الدولى للاسكواش، مشيداً بالخبرات الإدارية التى يتمتع بها، وقدرته على المنافسة فى الانتخابات، وتحقيق الفوز بها.
كما بحث اللقاء استعدادات الاتحاد المصرى للإسكواش للبطولات الدولية المقبلة، والخطط التدريبية المخصصة للاعبين، إضافة إلى استعراض رؤية الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد فى التوسع فى نشر رياضة الاسكواش على مستوى جميع المحافظات، واكتشاف الموهوبين فى إطار الحفاظ على صدارة مصر العالمية فى تلك اللعبة.
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