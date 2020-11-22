شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تخسر نهائى بطولة لاس بالماس بإسبانيا.. وتتقدم بالتصنيف العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسرت ميار شريف، لاعبة منتخب التنس، مباراتها أمام الاستونية كايا كانيبى، المصنفة الأولى فى البطولة والـ 105 عالمياً، فى نهائى بطولة لاس بالماس التى تقام بإسبانيا، بنتيجة 2/0، وجاءت نتيجة الأشواط 6/3/، و6/2.

ورغم خسارة ميار إلا أنها تقدمت 4 مراكز بالتصنيف العالمى وأصبحت فى المركز الـ 128 بدلا من 132.

وكانت ميار قد نجحت فى الوصول إلى نهائى بطولة لاس بالماس للتنس بإسبانيا وذلك بعد تغلبها على الألمانية جولى نيمير بمجموعتين لمجموعة فى مباراة نصف النهائي.

وتأهلت ميار شريف إلى نصف نهائى بطولة لاس بالماس للتنس بإسبانيا وذلك بعد فوزها على منافستها البلجيكية لارا سالدن بمجموعتين للاشيء.

واستطاعت ميار التأهل إلى الدور الثانى بعد تغلبها على الإسبانية مارتا كوستيك بمجموعتين لمجموعة وحيدة.

وكانت بطلة مصر قد قفزت إلى المركز 132 عالميا والثانى عربيا بعد فوزها ببطولة تشارلستون الدولية للتنس بالولايات المتحدة الأمريكية فى إنجاز كبير.

وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية فى التاريخ تبلغ الدور الرئيسى فى إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسى ببطولة رولان جاروس فى أكتوبر الماضي، كما أنها أول مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية حيث ستلعب فى أولمبياد طوكيو عام 2021.