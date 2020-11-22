شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى vs الزمالك.. من يحسم نهائى القرن مع صافرة المغربى رضوان جيد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح عشاق الكرة المصرية على موعد مع لقاء تاريخى سيجمع الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر لها الجمعة المقبل 27 نوفمبر باستاد القاهرة، واستقرت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إسناد نهائى القرن للحكم المغربى رضوان جيد.

وسبق لرضوان حيد إدارة عدة مباريات للفرق المصرية عامة، والأهلى والزمالك خاصة، وسبق وأدار 4 مباريات للفريق الأحمر جميعها في دورى أبطال أفريقيا.

أول مباراة لرضوان جيد مع الفريق الأحمر كانت عام 2010 في إياب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا أمام هرارى الزيمبابوى، وانتهت بفوز الأهلى بهدفين دون رد، وجاءت ثانى المواجهات في عام 2017 ، عندما التقى الأهلى مع بيدفيست الجنوب أفريقى فى ذهاب دور الـ 32 من البطولة الأفريقية ، وفاز الأهلى بهدف نظيف .

وفى اللقاء الثالث لرضوان جيد في تحكيم مباريات الأهلى ، فأدار لقاء الأحمر كمبالا سيتى عام 2018 ، بختام دور المجموعات، وحقق الأحمر الفوز بنتيجة 4/3 ، وتأهل إلى الأدوار الإقصائية ، وكانت أخر مواجهات الحكم المغربى مع الأهلى في دور المجموعات امام الهلال السودانى ، والتي أقيمت بالخرطوم ، و انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما ، ولم تمر المباراة مرور الكرام، بل شهدت أحداث عنف وشغب من جماهير الهلال ضد الأهلى وتم إيقاف المباراة اكثر من مرة .

وبالانتقال الى الزمالك فلم يتول رضوان جيد سوى إدارة مباراة واحدة للفريق الأبيض أمام الترجى التونسى في النسخة الجارية من البطولة، وبالتحديد فى ذهاب ربع النهائي وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعلى مستوى الفرق المصرية فأدار مواجهة الإسماعيلى ومازيمبى الكونغولى العام الماضى، وانتهت بهزيمة الدراويش بهدفين نظيفين، وكذلك مباراة سموحة امام الهلال السودانى بدور المجموعات بدورى الابطال عام 2015,

وفى البطولات المحلية سبق للحكم المغربى إدارة مباراة واحدة في الدورى المصرى، لبيراميدز أمام إنبى وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، وخسر الفريق السكندرى بهدفين نظيفين.