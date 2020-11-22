شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى يحتفل بعيد ميلاد ابنه ياسين بصور من مراحل عمرية مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص شريف إكرامى، حارس مرمى الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنه ياسين، من خلال أكثر من صورة نشرها عبر حسابه الرسمي علي موقع إنستجرام، وتحديداً عبر خاصية الاستوري، وجاءت الصور من مراحله السنية المختلفة، وداعبه خلالها بتعليقات مختلفة على الصور.



اكرامي مع ابنه

وكان حرص شريف إكرامى، حارس بيراميدز الحالى، على الاحتفال بعيد ميلاد والده إكرامى الشحات وحش أفريقيا وحارس الأهلى الأسبق الذى أتم عامه الـ65 فى وقت سابق من الشهر الماضى، ونشر شريف صورة لوالده عبر صفحته الشخصية على إنستجرام وعلق قائلا، "كل سنة وأنت قدوة فى الاحترام وطيبة القلب قبل ما تكون أسطورة فى الملعب، عقبال 100 سنةً يا أطيب الناس وأصفهاهم".



اكرامى وابنه



اكرامى مع ياسين

وكان شارك أحمد فتحى ومحمود وادي أحدث صفقات فريق بيراميدز في أول مران للفريق الذى اقيم علي ملعب الدفاع الجوى، في إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد، وإلتقي فتحى مع زملائه السابقين بالنادي الأهلي فى مقدمتهم شريف إكرامى الذى استقبل الجوكر بالأحضان، كما حرص اللاعبين على الاحتفال بعيد ميلاد فتحى فى أول مران مع بيراميدز.

ومن ناحية أخري استقر مسئولو نادى بيراميدز على فتح الباب أمام رحيل أحمد دعدور حارس مرمى الفريق الكروى الأول، سواء بيع أو إعارة لأحد فرق الدورى الممتاز، وذللك بعد أن تم التعاقد مع شريف إكرامى عقب رحيله عن صفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لاسيما وأن بيراميدز يرغب فى تدعيم صفوفه بعناصر من الخبرة للسعى وراء تحقيق البطولات فى الموسم الجديد، بعد أن خرج الفريق من الموسم الحالى خالى الوفاض بخسارة لقب الكونفدرالية الأفريقة وتوديع بطولة كأس مصر وعدم التمكن من حصد المركز الثانى بالدورى.