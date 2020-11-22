شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف ضرب فيروس كورونا صفوف الأهلى قبل نهائي القرن أمام الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب فيروس كورونا صفوف النادى الأهلى بقوة قبل أيام من نهائى القرن الذى يجمع المارد الأحمر بغريمه التقليدى الزمالك باستاد القاهرة الدولى، والمقرر له التاسعة مساء الجمعة المقبل، ويعد الأهلى الأكثر تتويجاً بدورى أبطال أفريقيا برصيد ثمانية ألقاب، أولها عام 1982 وآخرها عام 2013، ومنذ ذلك الحين يحلم الجمهور الأهلاوى بإعادة اللقب مرة أخرى لقلعة الجزيرة، وشهد آخر ظهور للنادى الأهلى فى المباراة النهائية بدورى أبطال أفريقيا خسارة من الترجى التونسى فى 2018 .

ونلقى الضوء فى السطور التالية على كواليس إصابات كورونا فى صفوف الأهلى قبل النهائى المرتقب..

س: ما عدد الإصابات بكورونا فى صفوف الأهلى؟

ج : أربع إصابات داخل الاهلى بفيروس كورونا لكل من كهربا وصالح جمعة ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان، ويحق للثنائى كهربا وصالح المشاركة فى نهائى القرن لسابق قيدهم بالقائمة الأفريقية، بينما لا يحق لشريف وياسر ريان المشاركة لكونهما عائدين من الإعارة.

س: ما هو موقف كهربا من نهائى القرن؟

ج :يجرى محمود كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، مسحة طبية جديدة غداً الاثنين؛ للاطمٔنان عليه قبل الانضمام لمعسكر الفريق استعداداً لمواجهة الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

س: وماذا عن صالح جمعة؟

ج : لايزال اللاعب فى العزل المنزلى ويخضع للبروتوكول المتبع من وزارة الصحة للتعافى من كورونا، على أن يخضع لمسحة جديدة تحسم مصيره خلال الساعات القليلة المقبلة.

س: ما هي أبرز غيابات الأهلى فى النهائى الأفريقى؟

ج: الأهلى سيدخل موقعة النهائى الأفريقى المُرتقبة بدون ثمانية لاعبين تم قيدهم فى القائمة الأفريقية وهم: محمود متولى للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، وسعد سمير بعد رفع اسمه من القائمة بسبب الإصابة، بجانب الرباعى رمضان صبحى وأحمد فتحى وشريف إكرامى وحسام عاشور بعد رحيلهم عن النادى، حيث انتقل الثلاثى رمضان وفتحى وإكرامى لنادى بيراميدز، فيما رحل عاشور للاتحاد السكندرى، كما رحل المغربى وليد أزارو عن الأهلى وصلاح محسن بعد إعارته لسموحة.

س: وما هى عناصر قائمة الأهلى الأفريقية؟

ج : تضم قائمة الأهلى الأفريقية حالياً 22 لاعباً هم: محمد الشناوى، على لطفى، مصطفى شوبير ،محمد هانى، رامى ربيعة ،أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، على معلول، محمود وحيد، أليو ديانج، حمدى فتحى ،عمرو السوليه، صالح جمعة، محمد مجدى قفشة، وليد سليمان، أحمد الشيخ، حسين الشحات، جيرالدو، محمود كهربا، مروان محسن، جونيور أجايى، وأليو بادجى.

س: كيف تأهل الأهلى والزمالك للمباراة النهائية لدورى الأبطال؟

ج : تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.

س: ماذا قدم الأهلى والزمالك فى آخر نهائى لدورى الأبطال؟

ج: آخر ظهور للزمالك فى المباراة النهائية كان 2016 ليكسر انتظار دام 14 سنة، لكنه لم يحصد اللقب وخسر أمام صن داونز (3-1) بمجموع المباراتين، أما آخر ظهور للنادى الأهلى فكان فى 2018 بعد عام واحد فقط من الظهور فى نهائى 2017، وخسر أمام الترجى (4-3) بمجموع المباراتين.